Zürich - Die Bank Raiffeisen will sich stärker im Anlagegeschäft profilieren und hat dazu ein eigenes Aktien-Research gegründet. Bisher hatte die Bank für ihre Kunden auf die Research-Expertise der Bank Vontobel gesetzt. Raiffeisen habe schon einen Leiter für den Research engagiert, er soll seine Arbeit im August aufnehmen. Mit dem Amtsantritt werde dessen Name dann auch kommuniziert werden. Insgesamt soll das Team aus 4 Analysten bestehen. Zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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