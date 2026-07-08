Der Rückgang der Emissionen im Europäischen Emissionshandel (EU-ETS 1) hat sich 2025 deutlich verlangsamt. Nach Angaben der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) sanken die Emissionen stationärer Anlagen in Deutschland um 3,2 Prozent. Vor allem die schwache Industriekonjunktur prägte die Entwicklung. Der Rückgang der Emissionen im EU-ETS 1 hat sich in Deutschland 2025 deutlich abgeschwächt. Die 1.794 stationären Industrie- und Energieanlagen stießen rund 264 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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