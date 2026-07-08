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WKN: A25429 | ISIN: DE000A254294 | Ticker-Symbol: IPOK
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08.07.26 | 17:35
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Dow Jones News
08.07.2026 13:21 Uhr
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PTA-Adhoc: SQD.AI Strategies AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2026

DJ PTA-Adhoc: SQD.AI Strategies AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

SQD.AI Strategies AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2026

Düsseldorf (pta000/08.07.2026/12:45 UTC+2)

SQD.AI Strategies AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2026

Der Vorstand der SQD.AI Strategies AG, Düsseldorf, (ISIN: DE000A254294) gibt bekannt, dass sich im Rahmen der Vorarbeiten zur Aufstellung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2026 ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf von rund 4,2 Mio. EUR aufgrund der aktuellen Marktbewertung der von der Gesellschaft gehaltenen SQD-Token ergibt.

Der Vorstand prognostizierte im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 für das Jahr 2026 einen Jahresfehlbetrag zwischen -400 TEUR und -750 TEUR. Auf Basis der heute vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026 geht der Vorstand nun von einem Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2026 im Bereich von 4,6 Mio. EUR bis 5,0 Mio. EUR aus. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2026.

(Ende)

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Aussender:      SQD.AI Strategies AG 
           Fritz-Vomfelde-Str. 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Christoph Holschbach 
Tel.:         +49 (221) 53883-407 
E-Mail:        info@sqdai-strategies.com 
Website:       www.sqdai-strategies.com 
ISIN(s):       DE000A254294 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783507500689 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
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