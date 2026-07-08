Amazon rückt mit einem großen Bond Deal in den Fokus der Anleger. Der Konzern plant eine achtteilige Anleihe über mindestens 25 Milliarden US Dollar und will damit unter anderem den Ausbau seiner KI Infrastruktur finanzieren. Am Anleihemarkt sorgte die Transaktion bereits für Unruhe.Amazon zapft den Bondmarkt an Amazon will sich am Kapitalmarkt frisches Geld sichern. Geplant ist eine achtteilige Anleihe mit einem Volumen von mindestens 25 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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