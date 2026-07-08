Bricht die Rallye zusammen? Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung von ASML ist die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie massiv unter Druck geraten. Der KI-Hype hat spürbar an Dynamik verloren. Heftige Gewinnmitnahmen machen dem Sektor zu schaffen. Zuletzt wirbelten die vorläufigen Zahlen von Samsung Electronics einigermaßen Staub auf. Schauen wir uns die aktuelle charttechnische Konstellation bei ASML etwas genauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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