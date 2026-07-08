EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Miscellaneous

Hisense macht das eigene Zuhause zum besten Platz für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026



08.07.2026 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



QINGDAO, China, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, definiert mit seinen neuesten Innovationen im Bereich Laser-Displays neu, wie Fußballfans die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu Hause erleben. Die Laser-Display-Produktreihe von Hisense wurde entwickelt, um größere Bildschirme und eine noch realistischere Bildqualität zu bieten, und verwandelt jedes Spiel in ein wahrhaft unvergessliches gemeinsames Erlebnis. Für Fußballfans geht es bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 um mehr als nur das Endergebnis. Es geht darum, mit Familie und Freunden zusammenzukommen, jedes Tor gemeinsam zu feiern und die Spannung des größten Sportereignisses der Welt bequem von zu Hause aus zu erleben. Die neuesten Laser-Display-Lösungen von Hisense lassen diese Stadionatmosphäre in außergewöhnlichem Maßstab wiederaufleben. Der L9Q TriChroma-Laser-TV verwandelt alltägliche Wohnräume in erstklassige Orte für Spieltage. Mit einem extrem großen Bildschirm von bis zu 200 Zoll können Fans jeden Lauf, jeden Pass, jedes Zweikampf und jedes Tor mit bemerkenswerter Klarheit verfolgen. Selbst bei Tageslicht sorgen das helle, lebendige Bild und der Ambient-Light-Rejection-Bildschirm für lebendige Darstellungen, ohne dass ein abgedunkelter Raum erforderlich ist, während der immersive Klang die Zuschauer mitten in jeden Gesang und jede Feier versetzt. Für alle, die das ultimative Heimkinoerlebnis suchen, hebt der XR10-Laserprojektor das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf ein noch grandioseres Niveau. Mit Projektionen von bis zu 300 Zoll, außergewöhnlicher Helligkeit und satten, naturgetreuen Farben lässt er die Dramatik jedes Spiels mit kinoreifer Wirkung wiederaufleben. Dank flexibler Installation und intelligenter Bildoptimierung lässt sich mühelos eine erstklassige Sichtumgebung für jedes K.o.-Spiel und jeden unvergesslichen WM-Moment schaffen. Während der Fußball die Fans auf der ganzen Welt während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 vereint, erweitert Hisense durch Innovationen im Bereich der Laserprojektion weiterhin die Grenzen des Home-Entertainments - damit sich jedes Spiel noch größer anfühlt, jeder Jubel noch mitreißender wird und jede Erinnerung noch unvergesslicher bleibt. Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM, engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-macht-das-eigene-zuhause-zum-besten-platz-fur-die-fifa-fussball-weltmeisterschaft-2026-302820770.html



08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News