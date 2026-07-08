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Während BYD und Xiaomi mit Margendruck zu kämpfen haben und hohe Ausgaben für KI Alibaba belasten, marschiert Gaming-Gigant NetEase immer weiter nach oben.

Viele China-Aktien überzeugten zuletzt nicht - NetEase schon

Der starke Kursanstieg von Alibaba in einem am Mittwoch sonst ganz schwachen Marktumfeld, nachdem US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran für beendet erklärt hat, lenkt die Aufmerksamkeit von Anlegerinnen und Anlegern einmal mehr auf chinesische Basiswerte. Hier standen in den vergangenen Wochen vor allem BYD und Xiaomi im Fokus, denn die Anteile der Publikumslieblinge befanden sich aufgrund von Margendruck und explodierenden Speicherpreisen im freien Fall. Wie bei Alibaba heute ist es in den vergangen Tagen aber auch hier zu einer ersten Gegenreaktion gekommen.

Die gegenwärtig am aussichtsreichsten positionierte China-Aktie könnte jedoch eine ganz andere sein - nämlich die von Internet- und Gaming-Riese NetEase. Noch konnte das Papier angesichts eines Minus von rund 5 Prozent gegenüber dem Jahresauftakt in 2026 noch keine Akzente setzen, doch die Gesamtlage, insbesondere auch die technische Ausgangslage der Aktie, ist hier sehr viel vielsprechender als bei anderen chinesischen Basiswerten.

Das Unternehmen profitiert einerseits vom anhaltend großen Interesse an Online-Spielen, wo NetEase hinter Tencent der weltweit zweitgrößte Anbieter ist. Da Tencent aber über zahlreiche weitere Geschäftszweige verfügt, ist NetEase der nach Reichweite größte Pure-Play-Anbieter von Online-Games. Vor allem mit reichweitenstarken Rollenspielen sichert sich NetEase große Marktanteile. Gleichzeitig vertreibt das Unternehmen Spiele westlicher Studios per Lizenzgeschäft im Reich der Mitte. Auch das ist ein ertragsstarkes Geschäft.

Aktie nach Korrektur mit frischen Kaufsignalen

Langfristig befindet sich die NetEase-Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Zwar kam es auch hier zwischenzeitlich immer wieder zu Korrekturen oder längeren Seitwärtsphasen, doch dauerhafte Abwärtstrends wie in den Aktien von Alibaba, BYD oder Xiaomi lagen hier nicht vor. NetEase bietet ein sehr viel weniger zyklisches Kursgeschehen, was das Papier vor allem für Anlegerinnen und Anleger mit langfristigem Anlagehorizont attraktiv macht.

Im vergangenen Jahr war NetEase auf neue Allzeithochs geklettert. Diese konnten jedoch nicht verteidigt werden und die Anteile gingen in eine Korrekturbewegung über. Diese verschärfte sich nach dem Jahreswechsel zunächst und führte mit einem Death Cross in den gleitenden Durchschnittslinien zu einem Verkaufssignal. Im Bereich von 110,00 US-Dollar zeigten die Käuferinnen und Käufer jedoch Interesse.

Dieses wurde von technischer Seite durch bullishe Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD befeuert. Diese befinden sich bereits seit Monaten in Aufwärtstrends und trugen so wesentlich zur U-förmigen Erholung der Aktie bei. Dabei konnten die gleitenden Durchschnitte zurückerobert werden, was zu Kaufsignalen geführt hat. In den vergangenen Tagen gelang so der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie, der gleichbedeutend mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal war.

Damit liegt technisch jetzt eine hervorragende Ausgangslage für weitere Kursgewinne vor, denn die Aktie verfügt mit Blick auf die Indikatoren über viel Rückenwind, hat wichtige Widerstände geknackt und ist kurzfristig nur moderat überkauft. Das spricht dafür, dass NetEase entweder direkt durch den Widerstand bei 140,00 US-Dollar durchgeht oder zunächst den Ausbruch über 130,00 US-Dollar und die 200-Tage-Linie testest, ehe sich die gegenwärtig hohe Trendstärke zugunsten weiter steigender Kurse durchsetzen kann. Über 140,00 US-Dollar sind mittelfristig neue Allzeithochs möglich.

Fazit: Nicht nur der Chart, auch die Bewertung lädt zum Kaufen ein

Neben dem charttechnisch aussichtsreichen Setup ist auch die Unternehmensbewertung ein Highlight, denn NetEase handelt für 2026 gerade mal mit einem KGVe von 13,7. Das liegt um 17,1 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Für das kommende Geschäftsjahr veranschlagen Analystinnen und Analysten ein KGVe von 12,4 - demgegenüber wird Mitbewerber Take-Two, der vom Hype um das heiß ersehnte GTA VI profitiert, mit Gewinnvielfachen von 37,5 und 25,8 für 2026 und 2027 gehandelt. Gaming gibt es gegenwärtig nirgendwo so günstig wie bei NetEase.

Das Management gilt darüber hinaus als äußerst anlegerfreundlich. Die Dividendenrendite beträgt gegenwärtig 2,3 Prozent, gleichzeitig erlaubt die kerngesunde Unternehmensbilanz - NetEase sitzt aktuell auf einem Nettovermögen von 23,2 Milliarden US-Dollar, immer wieder umfangreiche Aktienrückkäufe, welche den Kurs stützen können. Wer also auf China setzen möchte, sollte bevorzugt hier zu schlagen.

Gastautor: Max Gross

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