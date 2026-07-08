Noch bevor der Fußball-Weltmeister 2026 feststeht, bereiten sich die Streaming-Giganten bereits auf den Milliardenkampf um die Übertragungsrechte für die WM 2030 und die WM 2034 vor. Laut CNBC prüfen Netflix, Disney und die Alphabet-Tochter YouTube aktuell ein Gebot für die TV-Rechte in den USA. Auch Amazon und Apple gelten als Interessenten. Damit bahnt sich ein Bieterwettstreit zwischen den großen Tech-Konzernen an. Für wen zahlt sich der Deal am Ende aus?Den vollständigen Artikel lesen ...
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