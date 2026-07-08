Netzausbau, Speicher, Flexibilität und die Elektrifizierung der Nachfrageseite halten nach einem aktuellen Bericht des European Climate Neutrality Observatory (ECNO) nicht mit dem Zuwachs an erneuerbaren Energien in Europa Schritt. Der "Flaggschiff-Bericht 2026" des Think-Tanks bewertet die Fortschritte Europas auf dem Weg zur Klimaneutralität in Schlüsselsektoren. Demnach erreichten erneuerbare Energien, bestehend aus Photovoltaik und Windkraft, im Jahr 2025 einen Anteil von 30 Prozent an der Stromerzeugung in der EU. Ihr Anteil stieg jedoch zwischen 2020 und 2025 "viel zu langsam", um auf Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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