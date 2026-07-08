Genf - Die Schweiz setzt sich für eine internationale Regulierung der Künstlichen Intelligenz (KI) ein - allerdings in einem möglichst schlanken Rahmen. Bundesrat Albert Rösti forderte am Mittwoch in Genf konkrete Ergebnisse vom Weltgipfel zur KI im kommenden Juni. Darin sieht er eine Chance für die Schweiz zwischen den Grossmächten. «Es ist Aufgabe der Uno, eine minimale Regulierung der Künstlichen Intelligenz vorzulegen», sagte Rösti vor den Medien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab