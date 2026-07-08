ZenaTech auf Expansionskurs: Drohnenplattform erreicht 33 Mio. CAD Umsatz-Run-Rate

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ZenaTech meldet für 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 33 Mio. CAD. Die Kennzahl ergibt sich aus dem Umsatz des ersten Quartals 2026 in Höhe von 8,3 Mio. CAD, multipliziert mit vier. Damit rückt vor allem der Beitrag der abgeschlossenen Drone-as-a-Service-Akquisitionen in den Fokus. Zugleich zeigt sich, wie die Integration von Drohnen-Workflows im Unternehmensportfolio zunehmend Form annimmt.

Das Technologieunternehmen aus Vancouver ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert. Die jetzt gemeldete annualisierte Umsatz-Run-Rate basiert auf den Ergebnissen des ersten Quartals 2026, also den drei Monaten bis zum 31. März 2026.

Wachstumsschub durch DaaS-Akquisitionen

Die Zahl macht deutlich, welche Größenordnung das Geschäft nach den jüngsten Zukäufen erreicht hat. ZenaTech verweist dabei auf eine einfache Hochrechnung: 8,3 Mio. CAD Quartalsumsatz, vervierfacht auf Jahresbasis. Für Anleger ist vor allem relevant, dass diese Kennzahl den aktuellen Stand nach Abschluss mehrerer DaaS-Akquisitionen greifbar macht.

CEO Dr. Shaun Passley führt den Umsatz im ersten Quartal auf die Stärke des DaaS-Modells und den Beitrag der Akquisitionen zurück, die im Laufe des vergangenen Jahres schrittweise integriert wurden. Auf das Jahr hochgerechnet liege ZenaTech bei rund 33 Mio. CAD. Das Unternehmen sieht diese Größe jedoch eher als Ausgangsbasis und nicht als Obergrenze. Mehrere im Berichtszeitraum abgeschlossene Akquisitionen sollen später im Jahr erstmals über einen vollständigen Zwölfmonatszeitraum zum Umsatz beitragen. Zudem bleibt die DaaS-Akquisitionspipeline aktiv. Auch das kürzlich bekannt gegebene Partnership Acquisition Program kommt nach Unternehmensangaben bei genau jener Art von gründergeführten, profitablen Unternehmen voran, die ZenaTech auf seiner Plattform haben will.

Run-Rate bleibt Veranschaulichung, keine Prognose

ZenaTech stellt zugleich klar, dass die annualisierte Umsatz-Run-Rate lediglich zur Veranschaulichung dient. Sie ergibt sich aus der Vervierfachung des Umsatzes des ersten Quartals 2026. Die Kennzahl soll die aktuelle Umsatzgröße der Geschäftstätigkeit nach Abschluss der DaaS-Akquisitionen abbilden.

Wichtig ist die Einordnung: Die Run-Rate ist keine finanzielle Prognose. Sie sollte nicht als Vorhersage des Managements für das Geschäftsjahr 2026 verstanden werden. Damit grenzt das Unternehmen die Kennzahl sauber von einer offiziellen Jahresprognose ab und zeigt dennoch, wo die operative Basis derzeit liegt.

DaaS als zentraler Wachstumsmotor

Der wichtigste Umsatztreiber bleibt das DaaS-Segment. Über dieses Modell erwirbt ZenaTech operativ ausgereifte, aber noch unzureichend digitalisierte Dienstleistungsunternehmen. Anschließend integriert das Unternehmen seine proprietären ZenaDrone-Drohnenplattformen sowie KI-Analysen in deren Arbeitsabläufe.

Der Fokus liegt weiter auf Landvermessung und georäumlicher Kartierung, Infrastruktur- und Anlageninspektion sowie der Außenreinigung von Gebäuden. In diesen Bereichen kann der Einsatz von Drohnen bei der Erbringung von Dienstleistungen unmittelbar Produktivitätsvorteile bringen. Je stärker Drohnen in den einzelnen Portfoliounternehmen eingesetzt werden, desto mehr Potenzial sieht ZenaTech bei Kapazitätsausbau, Vertrags-Upselling, neuen Produktlinien auf Basis von Drohnendaten und verbesserten operativen Margen.

Volle Umsatzwirkung steht noch bevor

Mehrere Akquisitionen, die im Geschäftsjahr 2025 und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen wurden, trugen bislang nur mit einem Teiljahresumsatz bei. Das ist für die weitere Entwicklung ein wichtiger Punkt. Denn diese Unternehmen werden im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 erstmals über einen vollständigen Zwölfmonatszeitraum zur Umsatz-Run-Rate beitragen.

Damit verschiebt sich der Blick nach vorn: Nicht nur die bereits sichtbare Quartalsbasis zählt, sondern auch der Effekt, wenn die übernommenen Gesellschaften länger im Konzernverbund laufen.

Pipeline bleibt aktiv

Im Mai 2026 kündigte ZenaTech zudem ein Partnership Acquisition Program an. Ziel ist der Erwerb etablierter, gründergeführter und profitabler Unternehmen in vier Kernbranchen: Verteidigungstechnologie und unbemannte Systeme, SaaS- und Produktivitätssoftware für Unternehmen, KI-Infrastruktur und angewandte KI sowie Spezialfertigung und Lieferkette.

Nach Unternehmensangaben wurden bereits unverbindliche Absichtserklärungen und Term Sheets unterzeichnet. Die Gespräche über mögliche endgültige Vereinbarungen laufen weiter. Damit bleibt ZenaTech auf Kurs, die eigene Plattform über gezielte Zukäufe weiter auszubauen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-meldet-auf-basis-des-umsatzes-im-ersten-quartal-2026-eine-annualisierte-umsatz-run-rate-von-rund-33-mio-cad/5193523

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