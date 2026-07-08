Das Wissenschaftsmagazin Nature bietet ein Spiel an, bei dem man den Mars für menschliches Leben umformt. Dahinter steckt sogar mehr als nur kurzweiliger Spaß. So ein Mist! Mithilfe von Algen eine atembare Atmosphäre auf dem Mars zu erzeugen, würde voraussichtlich 5.000 Jahre dauern. Immerhin, ich komme bei dem Browserspiel Terraforming Mars des Wissenschaftsmagazins Nature auf 40 von 50 Punkten. Ich muss also vorher auch etwas richtig gemacht haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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