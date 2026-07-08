Masterflex SE kommt es zu einer bedeutenden Veränderung im Aktionärskreis. Die Beteiligungsgesellschaft BBC GmbH der beiden Vorstände Dr. Andreas Bastin und Mark Becks hat ihre gesamte Beteiligung von 644.950 Aktien, entsprechend 6,61 % des Grundkapitals, an die J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft verkauft. Der vereinbarte Kaufpreis liegt bei 14,00 Euro je Aktie und orientiert sich am 100-Tage-Durchschnittskurs. Für Investoren ist dabei vor allem eine Botschaft entscheidend: Trotz des Verkaufs bleibt das Management langfristig an die Entwicklung von Masterflex gebunden, während gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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