Erst in dieser Woche tauchten Berichte auf, dass der Entwurf für das Gebäudemodernisierungsgesetz wohl erst im September auf die Tagesordnung des Bundestags kommt und dann abschließend beraten wird. Auch am Mittwochnachmittag stand er nicht auf der Agenda der letzten Sitzungstage des Parlaments, allerdings stimmte der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Energie am Morgen für den Entwurf, der noch mit Änderungen versehen ist. Konkret stimmten CDU, CSU und SPD, also die Regierungsfraktionen, für die Vorlage und einen Entschließungsantrag. Die Politiker von AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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