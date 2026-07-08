Während der Gesamtmarkt am Mittwoch wie schon am Dienstag deutlich Federn lassen muss, stemmt sich die Aktie des Bildverarbeitungsspezialisten Basler gegen den Trend und steigt zur Stunde um mehr als +12% an. Damit ist der Titel der mit Abstand beste Performer im Kleinstwerteindex SDAX und bügelt den starken Vortagesverlust wieder aus. Das steckt hinter der Kursrallye und so kann es jetzt weitergehen. Warburg sieht attraktive Einstiegschance Profitieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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