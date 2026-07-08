Apple baut seine Partnerschaft mit Broadcom massiv aus. Der neue Chipdeal zählt zu den größten Produktionszusagen des iPhone Konzerns in den USA. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, wie stark Apple seine Lieferketten strategisch absichern will.Milliardendeal für US Chips Apple und Broadcom vertiefen ihre Zusammenarbeit bei speziell entwickelten Halbleitern und Funktechnologien. Das Volumen der Vereinbarung liegt bei mehr als 26,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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