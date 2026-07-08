Ankara - Scharfe Attacken gegen Verbündete und ein erneuter Griff nach Grönland: US-Präsident Donald Trump hat seine europäischen Verbündeten beim Nato-Gipfel in Ankara erneut öffentlich brüskiert. Er kündigte am Rande des Treffens an, die Handelsbeziehungen mit Spanien wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg zu beenden und nannte das Land einen «furchtbaren Partner». Auch Deutschland zählte er wieder zu den Ländern, die die USA im Stich gelassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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