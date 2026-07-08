Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch happige Verluste erlitten. Für Unsicherheit sorgten Angriffe im Nahen Osten sowie US-Präsident Donald Trumps Infragestellung des Waffenstillstands mit dem Iran. Darunter litten insbesondere konjunktursensitive Werte. Gleichzeitig schoss der Ölpreis wieder hoch. «Mit der Aufkündigung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran schalten die Anleger langsam in den Panikmodus», sagte ein Marktbeobachter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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