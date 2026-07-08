Flix und Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, gaben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt. Dadurch haben Millionen von Reisenden auf ihren Plattformen flexiblere Zahlungsoptionen. Ab heute wird Klarna in 21 Flix-Märkten verfügbar sein. Neben der bestehenden Präsenz in den USA und Schweden werden die Dienste nun unter anderem in Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, Polen, der Schweiz, Österreich und Spanien angeboten.

Klarna ist nun direkt in den Buchungsablauf von Flix eingebettet. Es stehen den Fahrgästen drei neue Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung: die vollständige Bezahlung zum Zeitpunkt der Buchung, zinsfreie Ratenzahlungen oder eine längerfristige Finanzierung für höhere Summen. Bei grenzüberschreitenden Reisen entfallen dank Klarna die Wechselkursgebühren, sodass Reisende in ihrer Landeswährung bezahlen können, ohne dass versteckte Wechselgebühren anfallen. Klarna-Nutzer erhalten zudem exklusive Angebote, wenn sie über Flix-Plattformen buchen.

"Reisen gehört zu den höchsten Ausgabenposten der Menschen, doch die Flexibilität beim Bezahlvorgang hinkt hinterher", sagte David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna. "Ob ein Student, der mit dem FlixBus von München nach Paris fährt, oder eine Familie, die mit Greyhound quer durch die USA nach Hause reist das sind Reisen, die zählen. Gemeinsam mit Flix geben wir Reisenden die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie bezahlen möchten bei voller Transparenz und ohne Überraschungen."

"Wir legen Wert darauf, erschwingliche Reisen anzubieten und den Buchungsprozess unkompliziert und flexibel zu gestalten, damit jeder die Welt erkunden kann", sagte Alexander Schlüter, VP Marketing Customer Product bei Flix. "Der Ausbau unserer Partnerschaft mit Klarna hilft uns dabei, unseren Fahrgästen noch mehr Flexibilität bei gleichzeitiger Kontrolle zu bieten. Dadurch wird die Entscheidung für intelligentes, nachhaltiges Reisen für Millionen von Menschen einfacher und zugänglicher."

Über Flix

Flix will den öffentlichen Nahverkehr revolutionieren, indem das Unternehmen über seine Marken FlixBus, Kamil Koç und Greyhound in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten nachhaltige und erschwingliche Fernbusreisen anbietet, ergänzt durch Bahnreisen in Deutschland über FlixTrain. Mit seinem "Asset-Light"-Modell für den Busbetrieb und seiner innovativen Technologieplattform hat sich Flix, das 2013 gegründet wurde, rasch eine marktführende Position im Fernbusverkehr in Europa, Nordamerika und der Türkei erarbeitet und baut seinen Busbetrieb nun weiter in Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus.

Angesichts des wachsenden Bewusstseins für nachhaltiges Reisen hat sich Flix öffentlich zur "Science Based Targets Initiative" (SBTi) als Rahmenwerk für eine wissenschaftlich fundierte Dekarbonisierung bekannt. Im April 2024 validierte die SBTi die kurzfristigen Emissionsminderungsziele von Flix und bestätigte, dass die Strategie des Unternehmens mit den globalen Klimazielen im Einklang steht.

Flix managt die kaufmännischen Aspekte des Geschäfts wie Netzplanung, Preisgestaltung, Betriebskontrolle, Marketing und Vertrieb, Qualitätsmanagement sowie die kontinuierliche Produktentwicklung datengestützt. Vor Ort übernehmen vertrauenswürdige Flix-Partner den täglichen Betrieb. Die innovative Kombination aus Technologie und Vertriebsplattform mit dem traditionellen Personenverkehr hat das europäische Start-up zu einem führenden und weltweit expandierenden Reise-Tech-Unternehmen gemacht.

Mehr Informationen finden Sie unter: corporate.flix.com

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzerinnen und -Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kundinnen und Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Mehr als eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Kategorie: Partnership News

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