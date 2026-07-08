© Foto: UnsplashIn diesem Jahr sind die Speicherchip-Kapazitäten derart eng, dass Halbleiterunternehmen hohe Preise am Markt verlangen konnten. Was passiert, wenn im nächsten Jahr die Nachfrage brüchiger wird?Während des KI-Booms um Speicherchips kam auch immer wieder diese Frage auf: haben sich Chip-Aktien eigentlich von ihrer Zyklizität gelöst? Die Antwort war häufig: ja, weil Künstliche Intelligenz eine so grundlegende neue Errungenschaft ist, deren Bedarf über Jahre nicht gedeckt werden kann. Das aber wiederum ist aber nur eine Antwort, oder eine Seite der Medaille. Denn Nachfragespitzen lösen sich auch mit Überproduktion und wiederum sinkendem Bedarf ab. Es ist Zeit, genauer auf den Halbleitermarkt …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7960502018,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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