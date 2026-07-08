Zum Teil kräftige Kursverluste von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) haben diese Woche bisher geprägt. Die bereits in Asien negative Stimmung übertrug sich auf Europas Börsen, und in New York wurden Technologiewerte gemieden. Auch die Aktie von ASML ist deutlich zurückgefallen. Dabei scheint Speicherchip-Hersteller SK Hynix bei dem niederländischen Chipausrüster neue EUV-Lithografieanlagen bestellen zu wollen. AKTIONÄR-Leser wissen: Der Speicherchip-Hersteller SK Hynix steht im Zentrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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