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WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5
Xetra
08.07.26 | 17:35
5,750 Euro
+3,55 % +0,197
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
FTSE-100
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STOXX Europe 600
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BP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BP PLC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ASML
ASML HOLDING NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASML HOLDING NV1.552,00+1,31 %
BP PLC5,750+3,55 %
ENI SPA21,225+1,34 %
RENAULT SA25,560-3,00 %
SHELL PLC36,060+0,39 %
STELLANTIS NV4,700-5,38 %
TOTALENERGIES SE69,30+1,38 %
VIVENDI SE1,930-12,03 %
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