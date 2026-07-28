Die im Wochenchart skizzierte Stabilisierungschance der vergangenen Analyse war letztlich ein Satz mit X. Die ASML-Aktie hat die damalige Schlüsselzone um 1.532 € deutlich aufgegeben und seit dem Rekordhoch bei 1.739,40 € bereits über -21% verloren. Für die genauere Einordnung wechseln wir daher heute in den Tageschart. Dort spricht der vollzogene Trendbruch zunächst für weitere Risiken auf der Unterseite. Der Trendbruch dürfte belasten Mit dem Rückfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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