Die Q2-Berichtssaison 2026 steht vor der Tür. Mit dem Real-Depot bietet sich interessierten Anlegern die Gelegenheit, von Anfang an bei den spannendsten Small und Mid Caps dabei zu sein - und sich gleichzeitig geballtes Know-how, spannende Hintergründe und heiße Gerüchte zu diesen Unternehmen zu sichern. Im Real-Depot wurden im laufenden Jahr bereits mehrere Comeback-Chancen aktiv genutzt. Dazu kamen dynamische Trading-Positionen und ausgewählte Sondersituationen.Mit Depotschwergewicht 2G Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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