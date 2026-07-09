Verteidigung, Luftfahrt, Kommunikation: Warum präzise Zeitmessung ohne GPS ein Milliardenmarkt ist - und Quantum X Labs darauf setzt

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Quantum X Labs hat einen technologischen Fortschritt bei der Entwicklung seiner Quanten-Atomuhr bekannt gegeben. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd. präsentierte erfolgreich eine hochempfindliche Atomuhr auf Basis der firmeneigenen Ramsey Coherent Population Trapping-Technologie (Ramsey-CPT). Nach Angaben des Unternehmens erreichte das demonstrierte System eine kurzfristige fraktionale Frequenzstabilität von 1 × 10?13 bei einer Sekunde. Damit unterstreicht die Plattform ihr Potenzial für kompakte Hochleistungs-Zeitsysteme und künftige Chip-Scale-Atomuhren.

Atomuhren gewinnen in zahlreichen Zukunftsmärkten an Bedeutung. Sie gelten als Schlüsseltechnologie für widerstandsfähige Positionierungs-, Navigations- und Zeitgebungssysteme (PNT), die unter anderem in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, der Telekommunikation, autonomen Systemen, sicheren Kommunikationsnetzen sowie modernen Rechenzentren eingesetzt werden. Nach Daten von Intent Market Research wurde der weltweite Markt für Atomuhren im Jahr 2024 auf rund 512,7 Mio. US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf mehr als 965 Mio. US-Dollar wachsen. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,1%. Auch der Markt für Chip-Scale-Atomuhren entwickelt sich dynamisch. Laut QYResearch soll er von 47 Mio. US-Dollar im Jahr 2023 auf 86 Mio. US-Dollar im Jahr 2030 steigen.

Präzise Zeitmessung wird zum strategischen Faktor

Der erreichte Meilenstein fällt in eine Phase steigender Nachfrage nach Zeitgebungssystemen, die auch dann zuverlässig arbeiten, wenn GPS-Signale nicht verfügbar, gestört oder gezielt beeinträchtigt werden. Das U.S. Government Accountability Office weist darauf hin, dass GPS- und PNT-Dienste unter anderem durch Störsender, Spoofing, Cyberangriffe und Anti-Satelliten-Waffen gefährdet sind. Gleichzeitig arbeiten militärische Organisationen an alternativen PNT-Lösungen, die bestehende GPS-Systeme ergänzen sollen.

Auch aktuelle Verteidigungsprogramme unterstreichen die wachsende strategische Bedeutung hochpräziser Zeitmessung. So verfolgt das DARPA-Programm Robust Optical Clock Network (ROCkN) das Ziel, eine präzise Zeitmessung selbst in umkämpften oder GPS-losen Einsatzgebieten zu ermöglichen. Moderne militärische Anwendungen benötigen dabei eine Synchronisation im Bereich von Milliardstel Sekunden. Raketen, Sensoren, Flugzeuge, Schiffe und Artilleriesysteme sind für eine Zeitgenauigkeit im Nanosekundenbereich auf Atomuhren angewiesen.

Quantum X Labs sieht in seiner Ramsey-CPT-Plattform einen möglichen Weg zu kompakten, robusten und skalierbaren Atomuhren, die auch ohne externe Zeitsignale zuverlässig arbeiten können. Als mögliche Einsatzfelder nennt das Unternehmen militärische Plattformen, unbemannte Systeme, Kommunikationsnetze, Luft- und Raumfahrtsysteme, Rechenzentren, Finanzinfrastrukturen, Stromnetze sowie künftige Quantentechnologien.

Ausbau der Plattform und Erweiterung des Technologieportfolios

Nach dem erfolgreichen Nachweis der Leistungsfähigkeit soll die Plattform weiterentwickelt werden. Geplant sind zusätzliche Optimierungen der Leistungsfähigkeit, eine weitere Miniaturisierung sowie die Integration der Technologie, um künftig kompakte Atomuhren und Chip-Scale-Atomuhren zu unterstützen.

Prof. Nir Sharon, Chief Scientist von Quantum X Labs, erklärte: "Unsere Quanten-Atomuhr stellt eine grundlegende Komponente der umfassenderen Quanten-Sensorikstrategie von Quantum X Labs dar. Gemeinsam mit unseren optischen Gyroskopen, Trägheitssensoren und weiteren Quanten-Sensorplattformen in der Entwicklung nutzt die Ramsey-CPT-Atomuhr dieselben Kernkompetenzen in Atomphysik, Photonik, Präzisionslasern und Quantensteuerung. Wir sind der Ansicht, dass diese Technologien das Potenzial haben, eine zunehmend wichtige Familie von Quantensensoren zu bilden, die widerstandsfähige Positionierungs-, Navigations- und Zeitgebungsfunktionen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und kritischen Infrastrukturen bereitstellen, bei denen Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit von externen Signalen immer missionskritischer werden."

Darüber hinaus will Quantum X Labs die Technologie weiter verfeinern. Künftige Arbeiten sollen sich auf Gemeinschaftsprojekte und Kooperationen zur Leistungsoptimierung, Systemintegration und Skalierung konzentrieren. Ziel ist die Entwicklung einsatzfähiger Trägheitsmesseinheiten (IMUs), fehlertoleranter Computer, Simulationslösungen und Anwendungen im Bereich Cybersicherheit.

Breite Aufstellung in Quanten- und KI-Technologien

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitale Werbung, Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen tätig. Quantum X Labs Ltd. entwickelt Quantenalgorithmen für Transport, Arzneimittelforschung und Sicherheitsanwendungen sowie Technologien für GPS-Alternativen auf Quantenbasis und hochpräzise Atomzeitlösungen.

Zur Unternehmensgruppe gehört außerdem Gix Media, das Softwarelösungen für die Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen entwickelt. Metagramm ergänzt das Portfolio mit KI-gestützter Software zur Grammatik- und Rechtschreibkorrektur sowie Werkzeugen für Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher.

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Quellen:

https://investor.quantumxlabs.xyz/pressreleases/detail/b400ed8a-5fc0-49e9-8d1a-3681438d8cac

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