EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
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AGRANA-Gruppe: Q1-Kennzahlen im Überblick (1. März - 31. Mai 2026)
Der Lebensmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA verzeichnete im ersten Geschäftsquartal 2026|27 wie prognostiziert einen sehr deutlichen Ergebnisanstieg. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug 35,4 Mio. € und lag damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. €. Der Umsatz ging leicht um 2,8 % auf 855,3 Mio. € zurück.
"Wir sind solide in das Geschäftsjahr gestartet und sehen die AGRANA-Gruppe nach dem ersten Quartal 2026|27 gut aufgestellt. Besonders erfreulich ist, dass die Segmente ACS - Stärke und ACS - Zucker ihre Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessern konnten. Dies zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen und sich die operative Entwicklung in wichtigen Produktions- und Absatzmärkten stabilisiert. Zugleich schreiten die Integrationsprojekte rund um AUSTRIA JUICE und Mercator-Emba planmäßig voran. Beide Beteiligungen entwickeln sich erwartungsgemäß und stärken unser diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich Food & Beverage Solutions weiter", erklärt AGRANA-CEO Stephan Büttner.
Segment Food & Beverage Solutions (FBS)
Der Umsatz im Segment FBS lagen im Q1 2026|27 mit 448,7 Mio. € stabil auf Vorjahresniveau. Das EBIT war in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres aufgrund geringerer Deckungsbeiträge im Getränkebereich mit 33,6 Mio. € (Vorjahr: 36,4 Mio. €) etwas rückläufig.
Segment ACS - STÄRKE
Der Umsatz im Segment ACS - Stärke betrug im Q1 2026|27 252,0 Mio. € und lag damit leicht unter dem Wert des Vergleichszeitraumes. Die Absatzentwicklung bei den Hauptprodukten war insgesamt positiv. Das EBIT lag mit 10,4 Mio. € sehr deutlich über dem Wert der Vergleichsperiode. Der Hauptgrund dafür war der Anstieg der Marge im Bereich Ethanol.
Segment ACS - ZUCKER
Im Segment ACS - Zucker lag der Umsatz im ersten Quartal 2026|27 mit 146,1 Mio. € deutlich unter dem Wert des Vorjahresquartals. Höheren Zuckerabsätze an die Retail-Kunden standen deutlich gesunkenen Verkaufsmengen im Industriebereich gegenüber. Das EBIT im Q1 2026|27 betrug -2,7 Mio. € und war damit markant besser als im Vergleichsquartal. Aufgrund von deutlich niedrigeren Herstellungskosten als Konsequenz der durchgeführten Spar- und Restrukturierungsmaßnahmen in den vergangenen zwei Geschäftsjahren bei relativ stabilen Zuckerverkaufspreisen verbesserte sich das operative Ergebnis auf -2,6 Mio. € (Q1 2025|26: -10,7 Mio. €).
Ausblick
Im Rahmen der Konzernstrategie AGRANA NEXT LEVEL sollen im Geschäftsjahr 2026|27 Maßnahmen mit einem nachhaltigen jährlichen Einsparungseffekt von bis zu 110 Mio. € umgesetzt werden.
Das Investitionsvolumen in der Gruppe soll in Summe mit rund 113 Mio. € liegen und damit moderat über dem Wert von 2025|26, jedoch unter dem geplanten Abschreibungsniveau (rund 117 Mio. €).
Die detaillierten Finanzinformationen finden Sie in der Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2026|27 unter https://www.agrana.com/ir/.
ÜBER AGRANA
AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.400 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Food & Beverage Solutions sowie Agricultural Commodities & Specialities an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,2 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.
Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.
09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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