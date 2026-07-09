Mit dem Best of Lithium Index ging es zuletzt bergab. Doch Grund zur Sorge besteht nicht. Der Rohstoff wird immer wichtiger. So baut nun auch der italienische Energieriese Eni sein Engagement im Lithiumgeschäft aus. Für 225 Millionen US-Dollar übernimmt man eine Beteiligung von 25 Prozent am chilenischen Lithiumprojekt Black Giant des US-Start-ups EnergyX.Damit stärkt Eni seine Position im Bereich Batterierohstoffe und erweitert seine Aktivitäten über das klassische Öl- und Gasgeschäft hinaus. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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