Zürich - Der Schokoladehersteller Barry Callebaut hat im dritten Quartal nach mehr als zwei Jahren Flaute wieder mehr Schokolade verkauft. Dank der Rückkehr zu einem positiven Volumenwachstum sieht sich der Konzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 blieb der Absatz wegen des schwachen ersten Halbjahres allerdings weiterhin unter dem Vorjahr. Von September bis Mai setzte der Konzern insgesamt 1,557 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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