Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk bringt seinen Appetitzügler Wegovy (Semaglutid) in immer mehr Ländern auf den Markt. Kein Wunder, ist Adipositas ein wachsendes globales Problem. Betroffene in Singapur haben nun den Zugriff auf die höhere Dosierung des Blockbusters, der die Pfunde purzeln lässt.Denn das Label von Wegovy wurde in Singapur aktualisiert. Dort steht das Mittel aus dem Hause Novo Nordisk nun in der 7,2 Milligramm-Variante zur Verfügung. Die Zulassungserweiterung basiert auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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