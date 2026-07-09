Zürich - Der Schweizer Stellenmarkt kam im zweiten Quartal 2026 nicht auf Touren. Gegenüber dem Vorquartal sank die Zahl der ausgeschriebenen Stellen um 2,4 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb sie mit einem Minus von 0,2 Prozent nahezu stabil, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Swiss Job Market Index von Adecco und des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich hervorgeht. Je nach Berufsgruppe zeigt sich allerdings ein uneinheitliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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