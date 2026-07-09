Zürich - Die Zinsen für Festhypotheken in der Schweiz sind im zweiten Quartal trotz gesunkener Kapitalmarktzinsen nur leicht zurückgegangen. Nach Einschätzung des Vergleichsportals Comparis verhindern die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und die unterschiedlichen Zinssignale der grossen Notenbanken einen stärkeren Rückgang. Für Entspannung sorgte eine vorübergehende Beruhigung der Lage im Nahen Osten. Dadurch sanken die Öl- und Gaspreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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