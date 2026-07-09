Bern - Unvollständige Gesamtplanungen, fehlende Ausrichtung auf Wirkung und Nutzen: Bei der Steuerung von Informatik-Schlüsselprojekten macht die Bundesverwaltung im Wesentlichen noch immer dieselben Fehler wie vor zehn Jahren. Das schreibt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Die EFK spricht darin auch von unzureichenden Vorbereitungen beim Übergang eines Projekts in den laufenden Betrieb. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab