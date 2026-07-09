Washington / Teheran / Kuwait-Stadt - Die USA haben im Streit mit dem Iran um die Strasse von Hormus in zweiter Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Es seien entlang der iranischen Küste rund 90 militärische Ziele, darunter Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen sowie Raketen- und Drohnenlager getroffen worden, teilte das US-Militär mit. Irans Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht des Landes - griffen nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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