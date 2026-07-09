Wiesbaden - Im Mai 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber April 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gestiegen und die Importe um 2,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 nahmen die Exporte um 6,1 Prozent und die Importe um 6,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mitteilte.



Im Mai 2026 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 137,9 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 118,8 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss damit im Mai 2026 mit einem Überschuss von 19,1 Milliarden Euro ab. Im April 2026 hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo +14,7 Milliarden Euro betragen. Im Mai 2025 hatte er bei +18,8 Milliarden Euro gelegen.



In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Mai 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 78,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,5 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber April 2026 sanken die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 1,1 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 2,5 Prozent. In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 54,6 Milliarden Euro (-0,5 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 39,9 Milliarden Euro (-4,3 Prozent) aus diesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 23,7 Milliarden Euro (-2,4 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 19,6 Milliarden Euro (+1,6 Prozent) von dort importiert.



In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Mai 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 59,6 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,4 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber April 2026 stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 3,6 Prozent und die Importe von dort sanken um 2,6 Prozent.



Die meisten deutschen Exporte gingen im Mai 2026 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 14,1 Milliarden Euro exportiert, das waren 23,1 Prozent mehr als im April 2026. Gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2025 waren die Exporte in die Vereinigten Staaten kalender- und saisonbereinigt um 15,4 Prozent höher. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu. Die Exporte in die Volksrepublik China stiegen im Mai 2026 im Vergleich zum April 2026 um 7,1 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro.



Die meisten Importe kamen im Mai 2026 aus der Volksrepublik China. Von dort wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 15,1 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 2,0 Prozent weniger als im Vormonat. Die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen um 11,5 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 14,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu.



Nominal (nicht kalender- und saisonbereinigt) wurden im Mai 2026 Waren im Wert von 129,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 113,7 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 sanken die Exporte damit um 0,8 Prozent und die Importe stiegen um 1,6 Prozent. Die unbereinigte Außenhandelsbilanz schloss im Mai 2026 mit einem Überschuss von 15,6 Milliarden Euro ab. Im Mai 2025 hatte der Saldo +18,4 Milliarden Euro betragen, so die Statistiker.





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