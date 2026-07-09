© Foto: KI-generiert mit DALL-EBayer hätte die Glyphosat-Kuh lieber gestern als heute vom Eis. Die Leverkusener wollen gleich 4.000 Klagen in einem Bundesverfahren kippen. Die Hoffnung wächst, aber so einfach geben sich die Kläger nicht geschlagen. Bayer unternimmt den nächsten Versuch, einen großen Glyphosat-Brocken aus dem Weg zu räumen. Auf einen Schlag möchten die Leverkusener ein gebündeltes Verfahren mit fast 4.000 Klagen auflösen. Dafür muss der DAX-Konzern heute in den USA Bezirksrichter Vindent Chhabria davon überzeugen, die Klagen abzuweisen. Die Kläger werfen Bayer vor, dass der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup eine krebserzeugende Wirkung habe. Bayer hält wie gewohnt dagegen. Studien beweisen, dass …
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