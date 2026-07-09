Der DAX hat am Dienstag einen herben Rücksetzer um 2,23 Prozent auf 24.897 Zähler verzeichnet. Doch schon am Donnerstag zeichnet sich eine Gegenbewegung ab. Während der Iran-Krieg weiter auf die Stimmung drückt, kommen aus Asien freundliche Vorgaben. Im Blickpunkt der Anleger stehen zudem die Papiere von Volkswagen, Südzucker und PepsiCo.• Beim DAX zeichnet sich eine Gegenbewegung ab. • USA greifen den Iran weiter an. • VW-Aufsichtsrat entscheidet über die massiven Umbaupläne des Konzerns. Nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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