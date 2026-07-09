Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Durchbruch in Nevada: Kupfer mit bloßem Auge sichtbar!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
08.07.26 | 21:32
59,00 Euro
+0,51 % +0,30
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,6559,0508.07.
58,5058,8508.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALSTOM
ALSTOM SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALSTOM SA15,700+0,03 %
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG180,00+0,33 %
BAADER BANK AG6,720-1,47 %
BARRY CALLEBAUT AG1.291,00-0,23 %
BT GROUP PLC2,210-0,72 %
FIELMANN GROUP AG42,600-2,52 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA78,40-2,97 %
OMV AG59,00+0,51 %
PEPSICO INC124,80+0,08 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.