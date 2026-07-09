Nach dem kräftigen Rückschlag in den vergangenen zwei Handelstagen zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine Erholung ab. Der X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,8 Prozent auf 25.102 Punkte. Noch am Montag hatte der deutsche Leitindex mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, zur Wochenmitte aber bereits wieder mehr als 1.000 Punkte eingebüßt. Neben Verlusten aufgrund einer spürbar eingetrübten Stimmung für KI-Werte, die sich besonders in Asien bemerkbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär