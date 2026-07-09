© Foto: Stringer - HPICXiaomi erweitert sein Elektroauto-Portfolio um die SkyNomad-Serie. Der neue SUV soll den Innenraum neu denken und die Position gegen Tesla und BYD stärken.Xiaomi erweitert sein Geschäft mit Elektroautos und bringt mit der neuen SkyNomad-Serie eine weitere Modellfamilie auf den Markt. Nach den Baureihen SU7 und YU7, die der Konzern als fahrerorientierte Fahrzeuge positioniert, rückt nun der Innenraum in den Mittelpunkt. Der Hersteller beschreibt SkyNomad als intelligenten, flexibel konfigurierbaren Großraum-SUV, der sich unterschiedlichen Alltagssituationen anpassen soll. Die Entwicklung begann nach Unternehmensangaben Anfang 2023. Ziel war es, ein Fahrzeug zu schaffen, das nicht nur für den …
Enthaltene Werte: CNE100000296,US88160R1014,KYG9830T1067Den vollständigen Artikel lesen
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