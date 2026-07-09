EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Covestro veröffentlicht bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026:
Infolgedessen passt Covestro für das Geschäftsjahr 2026 seine Prognose für das EBITDA an, das nun deutlich oberhalb des Vorjahres erwartet wird. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA im Bereich des Vorjahres aus.
Unverändert werden der Free Operating Cash Flow und der ROCE über WACC jeweils mit einem deutlich verbesserten Wert gegenüber 2025-Niveau erwartet. Die Treibhausgasemissionen, gemessen an den CO2-Äquivalenten, werden unverändert zwischen 3,9 Mio. Tonnen und 4,5 Mio. Tonnen erwartet.
Die Zwischenmitteilung zum ersten Halbjahr 2026 wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.
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