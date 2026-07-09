Bern - Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates zur Konzernverantwortungsinitiative hat in der Vernehmlassung einen schweren Stand. Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien lehnen ihn deutlich ab, während er den Initianten und linken Parteien zu wenig weit geht. Klar abgelehnt wird der indirekte Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI) von der FDP. Er weise in dieselbe Richtung wie die Initiative und löse die Probleme nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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