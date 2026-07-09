Biontech - BNTX: Kommt jetzt das Comeback der Impfstoff-Aktie?

Volle Onkologie-Pipeline!

ABER: ARK Invest von Cathie Woods verkauft Biontech-Aktien. Droht ein weiterer Abverkauf?

Biontech (BNTX) - US09075V1026

Rückblick: Nach dem Pivot-Tief vom 3. Oktober sehen wir ein höheres Pivot-Tief am 9. Juni und somit ist fürs Erste die Gefahr ausgeräumt, dass die Biontech-Aktie in einen Abwärtstrend rutschen könnte. In den letzten Tagen gab es eine Bullenflagge mit einer Hammerkerze, die noch einmal die beiden EMAs intraday testete, mit dem Schlusskurs aber darüber lag.

Biontech-Aktie: Chart vom 08.07.2026, Kürzel: BNTX Kurs: 92.26 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die letzte Tageskerze markiert die Risikospanne mit Trigger und Stop Loss. Im Verhältnis zum Kursziel beim letzten Pivot-Hoch ergibt sich ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Das Setup ist gut durch die beiden gleitenden Durchschnitte gut abgesichert. Sollte die Biontech-Aktie allerdings darunter schließen, sollten wir den Long Trade vorerst verschieben.

Meinung

Biontech, der einstige Impfstoff-Pionier aus Mainz, entwickelt mRNA-basierte Krebsimmuntherapien, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und Immunmodulatoren und richtet seinen Fokus inzwischen klar auf die Onkologie. Die Pipeline umfasst mehr als 25 klinische Phase-2- und Phase-3-Studien sowie über zehn Kombinationstherapien. Zu den wichtigsten Kandidaten zählen der bispezifische Antikörper Pumitamig gegen verschiedene solide Tumore, Gotistobart für Eierstockkrebs sowie mehrere individualisierte mRNA-Krebstherapien. Für 2026 werden zahlreiche Studiendaten aus fortgeschrittenen Programmen erwartet, die den Weg für mehrere potenzielle Markteinführungen ebnen sollen. Gleichzeitig hat die Investmentgesellschaft ARK Invest ihre Beteiligung an BioNTech weiter reduziert und innerhalb von zwei Handelstagen insgesamt 122.541 Aktien verkauft. Der jüngste Verkauf umfasste 78.211 Aktien im Wert von rund 7.37 Millionen USD, nachdem bereits am Vortag 44.330 Aktien veräußert worden waren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 23.65 Milliarden USD

Meine Meinung zu BNTX ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/biontech-aktie-ark-invest-verkauft/806754

Veröffentlichungsdatum: 09.07.2026

Autor: Thomas Canali

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