Fernwärme soll sich künftig besser an schwankenden Bedarf anpassen lassen. Dafür hat die Steag Iqony Group in Gelsenkirchen einen Großwärmespeicher mit einer thermischen Speicherkapazität von 1.050 MWh in Betrieb genommen. Die Anlage am Heizwerk Gelsenkirchen-Schalke wurde nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt und am 8. Juli 2026 offiziell eingeweiht. Das Land Nordrhein-Westfalen hat das rund 30 Millionen Euro teure Projekt mit 7,1 Millionen Euro aus dem Förderprogramm progres.nrw ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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