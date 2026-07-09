© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield PhotographyPorsche verkauft so wenige Autos wie seit 2020 nicht mehr. China bricht weg, Nordamerika schwächelt - und der neue Chef muss jetzt liefern. Die Aktie gibt nach. Lange galt Porsche als die Gewinnmaschine im Volkswagen-Konzern. Doch nun bekommt auch der Sportwagenbauer die Krise der deutschen Autoindustrie mit voller Wucht zu spüren. Die Auslieferungen brachen im ersten Halbjahr um 16 Prozent ein. Von Januar bis Juni verkaufte Porsche nur noch 122.306 Fahrzeuge. Das sei der niedrigste Wert seit 2020, berichtet Bloomberg. Besonders bitter: In allen Regionen gingen die Auslieferungen zurück. Der größte Schock kommt aus China. Dort sackten die Verkäufe um 32 Prozent ab. Auch in Nordamerika, dem …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,DE000PAG9113Den vollständigen Artikel lesen
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