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Ernennungen in den Board of Directors und Beirat unterstützen globale Expansion



09.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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9. Juli 2026 Ernennungen in den Board of Directors und Beirat unterstützen globale Expansion EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Ernennung von Herrn Sven Olsson zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Mitglied des Board of Directors und von Dr. Peter Schuhmacher zum Berater des Boards bekannt zu geben. So wird die globale Expansion mit sofortiger Wirkung vorangetrieben - nach den positiven Fortschritten der EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie. Die Ernennung von Sven Olsson stärkt die internationale Führungsfähigkeit des Unternehmens und unterstützt die schnell wachsende deutsche und übergreifend europäische Aktionärsbasis, wobei deutsche Aktionäre einen bedeutenden Anteil am Aktionärsregister des Unternehmens ausmachen.

Dr. Peter Schuhmacher ist eine angesehene, weltweit führende Persönlichkeit im Bereich Batteriematerialien mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen fortschrittliche Werkstoffe, Batteriechemikalien und industrielle Betriebsabläufe. Er bekleidet verschiedene Positionen als Vorstandsmitglied und Seniorberater entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette und war bis vor kurzem Präsident des Geschäftsbereichs "Batteriematerialien, Recycling und Katalysatoren" bei der BASF. Berufung in den Board of Directors Herr Olsson, der in Göppingen ansässig ist, bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Verwaltungs- und Aufsichtsräten von Rohstoff- und Technologieunternehmen mit und verfügt über umfangreiche Netzwerke auf den europäischen Kapitalmärkten, bei Industriekonzernen sowie in der schnell wachsenden Lieferkette für Elektrofahrzeuge und Batteriematerialien. Seine Berufung stärkt die strategische Positionierung von EcoGraf in Europa zu einer Zeit, in der die Region ihre Investitionen in sichere, ESG-konforme kritische Mineralien beschleunigt. EcoGraf verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Investitionen aus Deutschland und der EU, was das starke regionale Interesse an der Strategie des Unternehmens im Bereich Naturgraphit und Batterieanodenmaterialien widerspiegelt. Die Ernennung von Herrn Olsson gewährleistet eine direkte Vertretung auf Ebene des Board of Directors, die den Erwartungen europäischer Investoren entspricht, stärkt die Kommunikation mit der größten regionalen Aktionärsgruppe des Unternehmens und verbessert die Aufsicht im Einklang mit den ESG- und Rahmenwerken der EU für kritische Mineralien. Herr Olsson hat das Unternehmen im Laufe der Jahre in verschiedenen beratenden Funktionen unterstützt, unter anderem bei Offtake-Verhandlungen und der Erleichterung des Zugangs zu Fremdkapitalfinanzierungen. Berater des Verwaltungsrats Dr. Schuhmacher bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Batteriematerialien und in der Automobil-Lieferkette in Märkten mit, die für die HFfree-BAM-Strategie von EcoGraf relevant sind. Zu seinen leitenden Funktionen gehörten die Kundenbetreuung und strategische Partnerschaften mit führenden Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern, wodurch er EcoGraf wertvolle Einblicke in Qualifizierungs-, Beschaffungs- und langfristige Lieferanforderungen verschafft. Bei der BASF leitet Dr. Schuhmacher die Bereiche Forschung, Technologie, Scale-up und Investitionen zur Entwicklung nachhaltiger, regional ausgerichteter Ökosysteme für Batteriematerialien. In Verbindung mit seiner Promotion in Chemie werden seine Marktkenntnisse sowie seine Technologie- und Betriebserfahrung das strategische Wachstum von EcoGraf unterstützen. Seine Ernennung stärkt die technischen und kommerziellen Kompetenzen von EcoGraf, da sie die HFfree-Entwicklungen des Unternehmens vorantreibt und Kunden in den USA, Europa und Asien anspricht, die eine sichere, transparente und ESG-konforme Versorgung mit Anodenmaterialien anstreben. Der wachsende Sektor der Elektrofahrzeug- und Batterieherstellung sieht sich zunehmendem Druck auf die Lieferkette ausgesetzt - bedingt durch Chinas Dominanz in der Graphitverarbeitung, strengere Exportkontrollen für batterietaugliches Graphit sowie steigende Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und regionale Diversifizierung. Die HFfree-Reinigungstechnologie von EcoGraf bietet eine kosteneffiziente und umweltverträgliche Alternative zur herkömmlichen Verarbeitung und unterstützt saubere und diversifizierte Lieferketten für Batteriematerialien. Es wird erwartet, dass das Netzwerk und das Fachwissen von Dr. Schuhmacher die Abnahmeverhandlungen vorantreiben und die Strategie von EcoGraf für HFfree-BAM-Anlagen in wachsenden EV-Batteriezentren unterstützen werden. Sven Olsson erklärte: "Ich freue mich, in einer für das Unternehmen so entscheidenden Phase dem Verwaltungsrat von EcoGraf beizutreten. Da Europa seine Investitionen in sichere, ESG-konforme kritische Mineralien beschleunigt, ist EcoGraf außerordentlich gut positioniert, um eine bedeutende Rolle in der Zukunft der Batterie- und Elektrofahrzeug-Lieferkette zu spielen. Ich freue mich darauf, das Engagement des Unternehmens gegenüber europäischen Interessengruppen zu unterstützen und zum weiteren Wachstum seiner internationalen Aktionärsbasis beizutragen." Dr Peter Schuhmacher erklärte: "Ich freue mich sehr, in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung dem Beirat von EcoGraf beizutreten. Das rasante Wachstum der globalen Batterieindustrie schafft einen klaren Bedarf an sicheren, transparenten und nachhaltigen Lieferketten für Anodenmaterialien. Die HFfree-Reinigungstechnologie und die integrierte Entwicklungsstrategie von EcoGraf bieten eine überzeugende Plattform, um Batterie- und Elektrofahrzeughersteller dabei zu unterstützen, ihre Bezugsquellen zu diversifizieren, Umweltbelastungen zu reduzieren und kostenseitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um das Wachstum von EcoGraf sowie die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern in wichtigen internationalen Märkten zu unterstützen." EcoGraf Chairman, Mr Robert Pett, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Herrn Olsson und Dr. Peter Schuhmacher bei EcoGraf willkommen zu heißen. Ihre Ernennungen spiegeln die starke und wachsende Unterstützung durch deutsche und europäische Investoren wider und stärken unser Engagement in der Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien weiter, während wir unsere nachgelagerten Entwicklungen vorantreiben. Ihre gemeinsame Erfahrung und ihr Netzwerk stehen in engem Einklang mit der Mission von EcoGraf, nachhaltige, leistungsstarke Anodenmaterialien auf den globalen Markt zu bringen." Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. 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