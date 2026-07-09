FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2635 (2405) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2000 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 610 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ZIGUP PRICE TARGET TO 575 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG STARTS SAGA PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1025 PENCE - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 4800 (5000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 820 (940) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7700 (8100) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4400 (4300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOKU PRICE TARGET TO 155 (320) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 210 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 285 (370) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1256 (1086) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MELROSE PRICE TARGET TO 700 (730) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 3860 (3150) PENCE - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 16500 (15500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 210 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WISE PRICE TARGET TO 1239 (1299) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 5300 (5000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 5000 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 385 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AUCTION TECHNOLOGY TARGET TO 400 (310) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 917 (855) PENCE
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