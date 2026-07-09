Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag freundlich. Die Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben fällt aber nur moderat aus - nur ein kleiner Teil der Vortagesverluste wird wettgemacht. Insbesondere die defensiven Schwergewichte verhindern eine deutlichere Erholung. Dafür wird bei Aktien mit einem KI-Bezug wieder zugegriffen. Stützend wirken am Berichtstag die Vorgaben der Wall Street, wo die Tendenz insgesamt behauptet war. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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