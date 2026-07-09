Von Pierre Pincemaille, Portfoliomanager bei DNCA Das Leben ist für Zentralbanker weltweit derzeit alles andere als ein ruhiger Fluss. Der Titel, angelehnt an Princes Song When Doves Cry aus dem Jahr 1984, beschreibt die aktuelle Lage treffend: Die geldpolitischen Tauben geraten zunehmend unter Druck. Kaum begannen die Auswirkungen der Zölle nachzulassen, veränderte der Konflikt im Nahen Osten abrupt den Analyserahmen der Währungsbehörden. Dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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