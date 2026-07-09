St. Gallen - Am 9. Juli 1986 stellte die Abacus Research AG eine ihrer ersten Rechnungen aus - an die ALL CONSULTING AG. Das war der Beginn einer Partnerschaft, die bis heute besteht. 40 Jahre später zählt die ALL CONSULTING AG zu den langjährigsten aktiven Abacus-Vertriebspartnern in der Schweiz und wurde im März im Rahmen des Abacus Channel Meetings für diese Zusammenarbeit geehrt. Die Partnerschaft hat sich in dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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