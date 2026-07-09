Bern - Schweizerinnen und Schweizer sind im Juni weiterhin konsumfreudig geblieben, was sich unter anderem in einer regen Reisetätigkeit zeigte. Der Konsum in der Schweiz präsentiere sich im internationalen Vergleich nicht zuletzt dank einer tiefen Inflation robust, heisst es in dem neuen Postfinance-Konsumindikator. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Indikator lagen die Konsumausgaben im Juni um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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